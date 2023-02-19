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В Неаполе украли картину левой ноги Диего Марадоны

В Неаполе украли картину левой ноги Диего Марадоны В Неаполе была похищена картина левой ноги аргентинского футболиста Диего Марадоны/
Индивидуальные
19 февраля 2023 г. 05:18
В Неаполе украли картину левой ноги Диего Марадоны

В Неаполе была похищена картина левой ноги аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как передает Report со ссылкой на Calciomercato, картина находилась возле мурала с изображением Марадоны. Изображение представляет собой трехмерное сканирование стопы Марадоны, напечатанное на холсте. Картина была создана в 1990 году по случаю второго чемпионства "Наполи" в чемпионате Италии.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Аргентинец умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Также в сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию, патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

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