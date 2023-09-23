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В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике

В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике Grace of Nature, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
Индивидуальные
23 сентября 2023 г. 11:58
В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике

В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике Grace of Nature, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в первых международных соревнованиях по художественной гимнастике в регионе приняли участие до 250 спортсменок, представлявших команды Азербайджана и Казахстана.

В турнире в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе приняли участие юные гимнастки различных возрастных групп из 20 клубов столицы и регионов, в том числе Нахчывана, Гянджи, Агдаша, Мингячевира, Огуза, Гаха, Шамкира и Загаталы.

Определены победители в упражнениях с различными предметами и без предметов среди гимнасток 2016-2017, 2013-2015 и 2011-2012 годов рождения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnir keçirilib

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