В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике

В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике Grace of Nature, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

В Нахчыване состоялся международный турнир по художественной гимнастике Grace of Nature, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в первых международных соревнованиях по художественной гимнастике в регионе приняли участие до 250 спортсменок, представлявших команды Азербайджана и Казахстана.

В турнире в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе приняли участие юные гимнастки различных возрастных групп из 20 клубов столицы и регионов, в том числе Нахчывана, Гянджи, Агдаша, Мингячевира, Огуза, Гаха, Шамкира и Загаталы.

Определены победители в упражнениях с различными предметами и без предметов среди гимнасток 2016-2017, 2013-2015 и 2011-2012 годов рождения.