В Нахчыване состоялась велогонка

В Нахчыванской Автономной Республике состоялась велогонка на дистанции 10 км.

В Нахчыванской Автономной Республике состоялась велогонка на дистанции 10 км.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Нахчывана, в турнире, организованном по случаю 100-летия Нахчывана, а также в честь "Года солидарности во имя зеленого мира", приняли участие более 100 велосипедистов-любителей, среди которых сотрудники различных учреждений и лица старше 14 лет.

Победителем соревнования стал сотрудник Министерства внутренних дел Нахчыванской АР Джавид Гасымлы. Второе место занял сотрудник полиции Асиман Джаббаров, а третье - преподаватель Нахчыванского института учителей Фарид Аллахвердиев.

Дипломы победителям вручил временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчывана Меджид Сеидов.