В Нахчыване прошли занятия по гимнастике на открытом воздухе

В Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Нахчыване были организованы очередные занятия "Гимнастика для всех" на открытом воздухе.
Как сообщили местному бюро
Главный тренер сборной автономной республики по художественной гимнастике, мастер спорта Хумай Гафаров провела для детей, принявших участие в занятиях, мастер-класс.
Основная цель таких мероприятий - поощрить население к здоровому образу жизни, создать основу для эффективного досуга.
Отметим, что занятия, к которым может присоединиться каждый, проводятся каждую субботу (в 19:00) с учетом погодных условий по очереди в Приморском парке и Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева.