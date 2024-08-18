В Нахчыване прошли занятия по гимнастике на открытом воздухе

В Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Нахчыване были организованы очередные занятия "Гимнастика для всех" на открытом воздухе.

В Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Нахчыване были организованы очередные занятия "Гимнастика для всех" на открытом воздухе.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Нахчыванской АР, за спортивным мероприятием, организованным в рамках проекта "Спорт для всех", наблюдали также родители гимнасток и жители города.

Главный тренер сборной автономной республики по художественной гимнастике, мастер спорта Хумай Гафаров провела для детей, принявших участие в занятиях, мастер-класс.

Основная цель таких мероприятий - поощрить население к здоровому образу жизни, создать основу для эффективного досуга.

Отметим, что занятия, к которым может присоединиться каждый, проводятся каждую субботу (в 19:00) с учетом погодных условий по очереди в Приморском парке и Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева.