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В Нахчыване прошли занятия по гимнастике на открытом воздухе

В Нахчыване прошли занятия по гимнастике на открытом воздухе В Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Нахчыване были организованы очередные занятия "Гимнастика для всех" на открытом воздухе.
Индивидуальные
18 августа 2024 г. 18:33
В Нахчыване прошли занятия по гимнастике на открытом воздухе

В Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Нахчыване были организованы очередные занятия "Гимнастика для всех" на открытом воздухе.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Нахчыванской АР, за спортивным мероприятием, организованным в рамках проекта "Спорт для всех", наблюдали также родители гимнасток и жители города.

Главный тренер сборной автономной республики по художественной гимнастике, мастер спорта Хумай Гафаров провела для детей, принявших участие в занятиях, мастер-класс.

Основная цель таких мероприятий - поощрить население к здоровому образу жизни, создать основу для эффективного досуга.

Отметим, что занятия, к которым может присоединиться каждый, проводятся каждую субботу (в 19:00) с учетом погодных условий по очереди в Приморском парке и Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan şəhərində açıq gimnastika məşğələləri reallaşıb

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