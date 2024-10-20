В Нахчыване прошли соревнования по дзюдо по случаю Дня восстановления независимости

В Нахчыване в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева прошло первенство автономной республики по дзюдо среди юношей U-15 и U-18, посвященное Дню восстановления независимости.

В Нахчыване в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева прошло первенство автономной республики по дзюдо среди юношей U-15 и U-18, посвященное Дню восстановления независимости.

Как передает Report, в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта Нахчыванской АР, Федерацией дзюдо Азербайджана и Федерацией борьбы Нахчывана, приняли участие более 70 спортсменов из разных городов и районов страны.

На церемонии открытия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет нашей страны, после чего прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В ходе своего выступления и.о. министра молодежи и спорта Нахчыванской АР, замминистра Меджид Сеидов рассказал о результатах государственной политики в области спорта, проводимой под руководством президента страны Ильхама Алиева. Он также отметил, что в последнее время дзюдо стремительно развивается и входит в число популярных видов спорта в автономной республике. Было отмечено, что достижения нахчыванских дзюдоистов на соревнованиях национального и международного уровня за последний год являются наглядным результатом усилий, направленных на развитие спорта в стране.

Затем были проведены соревнования среди девушек и юношей, были определены победители в двух возрастных и различных весовых категориях. На церемонии награждения обладателям первых трех мест были вручены дипломы, медали и подарки.