В Нахчыване освобожден от должности директор Олимпийского спортивного комплекса

Директор Нахчыванского Олимпийского спортивного комплекса имени Ильхама Алиева освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующий приказ подписал заместитель министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Меджид Сеидов.
Согласно приказу, директор комплекса Фаиг Гаджиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Другим приказом должность директора Олимпийского спортивного комплекса временно возложена на его заместителя Рамина Талыбова.