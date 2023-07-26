В Национальном паралимпийском комитете состоялась встреча с главными тренерами

В Национальном паралимпийском комитете состоялась встреча с главными тренерами по видам спорта.

В Национальном паралимпийском комитете состоялась встреча с главными тренерами по видам спорта.

Как сообщили Report в комитете, на заседании присутствовали новый президент организации Хидаят Абдуллаев, главные тренеры и сотрудники.

H.Абдуллаев поинтересовался текущей физической и психологической подготовкой национальных команд, состоянием их материально-технической базы. Президент комитета обсудил процесс подготовки к летним Паралимпийским играм в Париже-2024.

На встрече широко обсуждались предстоящие задачи, связанные с подготовкой к Паралимпиаде.