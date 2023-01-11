В Национальной гимнастической арене продолжаются сборы гимнастов из регионов Азербайджана

Гимнасты из Гахского, Загатальского, Шамахинского районов и бакинского поселка Забрат приняли участие в тренировочных сборах в Национальной гимнастической арене.

Гимнасты из Гахского, Загатальского, Шамахинского районов и бакинского поселка Забрат приняли участие в тренировочных сборах в Национальной гимнастической арене.

Как сообщает Report, тренировки команд в столице, начавшиеся 9 января, продлятся до 14 января.

В сборах принимают участие 8 спортсменов. Под руководством опытных тренеров спортсмены проходят общую и специальную физическую подготовку, а также отрабатывают упражнения с предметами. Особое внимание специалисты уделяют совершенствованию программ гимнасток.

Отметим что секции спортивной гимнастики действуют в спортивном клубе "Забрат" с 2016 года, в комплексе "Загатала Талачай" и Олимпийском спортивном комплексе "Гах" - с 2019 года, а в Олимпийском спортивном комплексе "Шамахы" - с 2021 года.

Фото: Вугар Ханларов