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    В национальную сборную Азербайджана привлечены дзюдоистки из Украины и Монголии

    В Федерации прошла встреча с ними© Judo.az

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Усилен состав женской сборной Азербайджана по дзюдо.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана, в состав привлечены Эрдэнэбат Базаррагча (48 кг), Пурэвсурэн Буянхишиг (52 кг), Мунхцедев Ичинхорлу (57 кг) и украинка Ирина Киндзерская (+78 кг).

    На прошедшей в Федерации встрече с новыми членами структуры вице-президент Садыг Садыгов пожелал дзюдоисткам успехов в предстоящих Играх исламской солидарности и других международных соревнованиях. Было отмечено, что привлечение в состав женской национальной сборной новых спортсменок также даст толчок развитию женского дзюдо в стране. 

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