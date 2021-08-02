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В мужской сборной Азербайджана по дзюдо сменился главный тренер

В мужской сборной Азербайджана по дзюдо сменился главный тренер В тренерском составе мужской сборной Азербайджана по дзюдо произошли изменения.
Индивидуальные
2 августа 2021 г. 15:27
В мужской сборной Азербайджана по дзюдо сменился главный тренер

В тренерском составе мужской сборной Азербайджана по дзюдо произошли изменения.

Как сообщил Report заместитель генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу, причиной названо слабое выступление сборной на летних Олимпийских играх в Токио.

Временно руководство командой возложено на трехкратного чемпиона Европы Эльчина Исмаилова.

Отметим, что хотя мужская сборная Азербайджана по дзюдо и была представлена на Токио-2020 в полном составе, она не завоевала ни одной медали. Бронзовой медалью довольствовалась лишь дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг).

Первым новость об отставке тренерского состава мужской сборной Азербайджана по дзюдо распространил сайт oxu.az.

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