В мужской сборной Азербайджана по дзюдо сменился главный тренер

В тренерском составе мужской сборной Азербайджана по дзюдо произошли изменения.

В тренерском составе мужской сборной Азербайджана по дзюдо произошли изменения.

Как сообщил Report заместитель генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу, причиной названо слабое выступление сборной на летних Олимпийских играх в Токио.

Временно руководство командой возложено на трехкратного чемпиона Европы Эльчина Исмаилова.

Отметим, что хотя мужская сборная Азербайджана по дзюдо и была представлена на Токио-2020 в полном составе, она не завоевала ни одной медали. Бронзовой медалью довольствовалась лишь дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг).

Первым новость об отставке тренерского состава мужской сборной Азербайджана по дзюдо распространил сайт oxu.az.