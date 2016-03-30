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    ​В Москве пройдет открытый шахматный турнир памяти Вугара Гашимова

    Турнир состоится 30 апреля в Московском доме национальностей

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Международный открытый турнир, посвященный памяти чемпиона Европы, ведущего азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, состоится 30 апреля в Московском доме национальностей (МДН). Как сообщает Report, турнир пройдет при организационной поддержке Фонда "Развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) и МРО Всероссийский Азербайджанский Конгресс.

    Прием заявок для участия в турнире осуществляется по электронной почте: az-kultura@mail.ru

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