В Москве неизвестные ранили из пистолета чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ На юге Москвы трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета российского бойца, чемпиона мира по боевому самбо, выступающего в смешанных единоборствах Расула Мирзаева. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили сотрудники правоохранительных органов города.

Пострадавший госпитализирован.

В 2011 году спортивная карьера Мирзаева была прервана в связи с инцидентом, который впоследствии привел к тюремному заключению спортсмена. Он был приговорен к двум годам ограничения свободы за убийство по неосторожности: в ходе конфликта у московского ночного клуба, произошедшего в августе 2011-го, Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.