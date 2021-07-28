В Москве армяне осуждены за убийство чемпиона мира

В Москве вынесен приговор убийцам российского чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

В Москве вынесен приговор убийцам российского чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно вердикту Черемушкинского суда, все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Организатор покушения Ашак Балагозян получил 10 лет, а его сообщники Андрей Борисенко и Андроник Сираканян приговорены к 11 и 8 годам соответственно.

Суд установил, что в сентябре 2019 года Балагозяну поступил заказ на убийство бойца. К совершению преступления он привлек своих знакомых Сираканяна и Борисенко. Мужчины изучили распорядок дня жертвы и маршруты его передвижения. В день убийства, 13 ноября 2019 года, они подкараулили и застрелили потерпевшего возле его дома на Нахимовском проспекте.

Позже появилась версия, что убийство Боляна стало местью за организацию убийства Андраника Арутюняна, известного в криминальном мире как вор в законе Андо Хромой.

Болян известен участием в любительских и профессиональных боях по тайскому боксу. Он трижды становился чемпионом мира среди любителей по версии WPKA. Кроме того, выигрывал Кубок Азии по тайскому боксу по версии IPMTF.