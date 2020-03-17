 Наверх

В МОК прокомментировали вероятность переноса Олимпиады

​В МОК прокомментировали вероятность переноса Олимпиады

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что по-прежнему намерены провести летние Олимпийские игры в изначально установленные сроки, несмотря на эпидемию коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт организации.

"Нет необходимости принимать радикальные решения. Любые спекуляции на тему отмены или переноса Игр будут контрпродуктивными", - говорится на сайте МОК.

Ранее СМИ писали о нежелании МОК проводить Игры при пустых трибунах, так как это "несовместимо с философией олимпийского движения".

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!