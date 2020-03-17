​В МОК прокомментировали вероятность переноса Олимпиады

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что по-прежнему намерены провести летние Олимпийские игры в изначально установленные сроки, несмотря на эпидемию коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт организации.

"Нет необходимости принимать радикальные решения. Любые спекуляции на тему отмены или переноса Игр будут контрпродуктивными", - говорится на сайте МОК.

Ранее СМИ писали о нежелании МОК проводить Игры при пустых трибунах, так как это "несовместимо с философией олимпийского движения".

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.