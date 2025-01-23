В МОК направлено обращение по поводу плохого качества медалей с Олимпиады в Париже

Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет в связи с плохим качеством медалей, завоеванных спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет в связи с плохим качеством медалей, завоеванных спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

Об этом Report сообщили в пресс-службе НОК.

"В этом месяце спортсмены, успешно выступившие на Олимпийских играх в Париже, обратились в Национальный олимпийский комитет с жалобой на ухудшение качества полученных ими медалей", - отметили в комитете.

В НОК провели расследование и выявили, что внешний вид медалей пяти спортсменов, за исключением олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (-73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), заметно ухудшился.

На золотой медали олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева (-100 кг), серебряных медалях таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и боксера Альфонсо Домингеса (92 кг), а также бронзовых медалях борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) и борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили (125 кг) сошло покрытие.

Национальный олимпийский комитет направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК). После получения ответа от МОК будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и их замене на новые.

На XXXIII летних Олимпийских играх семь азербайджанских спортсменов завоевали медали в дзюдо, тхэквондо, боксе, греко-римской и вольной борьбе. В общей сложности команда принесла стране две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.