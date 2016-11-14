В министерстве молодежи и спорта заведующие двумя секторами освобождены от занимаемых должностей

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Заведующие двумя секторами министерства молодежи и спорта освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заведующий спортивным отделом министерства Фарид Мансуров.

Ф.Мансуров заявил, что в настоящее время спортивный отдел министерства состоит из 6 секторов. Недавно Муталиб Гасанов был освобожден от должности заведующего сектором спортивных школ, а Ирада Рустамова - от должности заведующей сектором по борьбе с допингом: "В случае неоправдания надежд, в ближайшем будущем мы расстанемся и с заведующими других секторов".