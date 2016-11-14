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    В министерстве молодежи и спорта заведующие двумя секторами освобождены от занимаемых должностей

    Фарид Мансуров: В случае неоправдания надежд, в ближайшем будущем мы расстанемся и с заведующими других секторов

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Заведующие двумя секторами министерства молодежи и спорта освобождены от занимаемых должностей.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заведующий спортивным отделом министерства Фарид Мансуров.

    Ф.Мансуров заявил, что в настоящее время спортивный отдел министерства состоит из 6 секторов. Недавно Муталиб Гасанов был освобожден от должности заведующего сектором спортивных школ, а Ирада Рустамова - от должности заведующей сектором по борьбе с допингом: "В случае неоправдания надежд, в ближайшем будущем мы расстанемся и с заведующими других секторов".

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