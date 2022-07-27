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В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с Исламиадой

В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с Исламиадой В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с подготовкой к V Играм исламской солидарности.
Индивидуальные
27 июля 2022 г. 17:21
В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с Исламиадой

В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с подготовкой к V Играм исламской солидарности.

Как сообщили Report в министерстве, в заседании с участием представителей федераций, которые будут представлены на Играх, министр Фарид Гаибов напомнил, что до соревнований осталось мало времени и отметил, что страна будет представлена большой делегацией.

Он отметил, что государство решило все важные вопросы для участия спортсменов в Исламиаде. По словам министра, главная цель встречи - обсудить вопросы, которые могут возникнуть.

Заместитель министра Мариана Василева и глава делегации Эльнур Мамедов проинформировали об организационных вопросах.

Азербайджан будет представлен на Играх самой большой делегацией.

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Версия на английском языке ФотоSession on Islamic Games held at Ministry of Youth and Sports
Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və İdman Nazirliyində İslamiada ilə bağlı iclas keçirilib

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