В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с Исламиадой

В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с подготовкой к V Играм исламской солидарности.

В министерстве молодежи и спорта прошло заседание в связи с подготовкой к V Играм исламской солидарности.

Как сообщили Report в министерстве, в заседании с участием представителей федераций, которые будут представлены на Играх, министр Фарид Гаибов напомнил, что до соревнований осталось мало времени и отметил, что страна будет представлена большой делегацией.

Он отметил, что государство решило все важные вопросы для участия спортсменов в Исламиаде. По словам министра, главная цель встречи - обсудить вопросы, которые могут возникнуть.

Заместитель министра Мариана Василева и глава делегации Эльнур Мамедов проинформировали об организационных вопросах.

Азербайджан будет представлен на Играх самой большой делегацией.