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В Министерстве молодежи и спорта прошла встреча в связи с подготовкой к III Играм стран СНГ

В Министерстве молодежи и спорта прошла встреча в связи с подготовкой к III Играм стран СНГ В рамках подготовительных работ к III Играм стран СНГ в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялась очередная встреча с представителями федерации.
Индивидуальные
2 июня 2025 г. 20:21
В Министерстве молодежи и спорта прошла встреча в связи с подготовкой к III Играм стран СНГ

В рамках подготовительных работ к III Играм стран СНГ в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялась очередная встреча с представителями федерации.

Как сообщает Report, на заседании министр Фарид Гаибов заявил о необходимости организации игр на высоком уровне, что зависит от всех задействованных структур.

В ходе встречи были проведены обсуждения вопросов, касающихся мест проведения соревнований, транспорта, размещения и питания участников, а также подготовки и других организационных вопросов.

В заключение были даны соответствующие поручения по усилению координации между соответствующими структурами и по выполнению предстоящих работ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və İdman Nazirliyində III MDB Oyunlarına hazırlıq işləri ilə bağlı görüş keçirilib

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