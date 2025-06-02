В Министерстве молодежи и спорта прошла встреча в связи с подготовкой к III Играм стран СНГ

В рамках подготовительных работ к III Играм стран СНГ в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялась очередная встреча с представителями федерации.
Как сообщает Report, на заседании министр Фарид Гаибов заявил о необходимости организации игр на высоком уровне, что зависит от всех задействованных структур.
В ходе встречи были проведены обсуждения вопросов, касающихся мест проведения соревнований, транспорта, размещения и питания участников, а также подготовки и других организационных вопросов.
В заключение были даны соответствующие поручения по усилению координации между соответствующими структурами и по выполнению предстоящих работ.