Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве молодежи и спорта прошла встреча с членами колумбийской детской волейбольной команды в составе девочек.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства Самайя Мамедова, встреча с юными волейболистками прошла в рамках обмена с колумбийской стороной в области физической культуры и спорта.

На встрече присутствовали замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, руководитель Аппарата министерства Руфат Гасанов, заведующий спортивным отделом Фарид Мансуров и другие официальные представители министерства.

Колумбийскую сторону представляли руководитель миссии, временный поверенный по делам Колумбии в Азербайджане Марта Галиндо, сотрудник Управления культуры министерства иностранных дел Колумбии Андре Альфонсо и другие.

И.Исмаилов проинформировал о проводимых в последние годы в Азербайджане работах в области спорта, подписанных государственных законах, проводимых спортивных соревнованиях международного уровня и пр.: "В рамках запланированного до 26 ноября визита в Азербайджан юные волейболистки побывают в Ичери шехер, Девичьей башне, Дворце Ширваншахов, Нахчыванской АР, Гяндже, Габале, Гахе, Шеки и других исторических территориях, что поможет им узнать больше о нашей стране".

В свою очередь, Марта Галиндо поблагодарила правительство Азербайджана за гостеприимство и заявила, что проведение юными колумбийскими волейболистками товарищеских встреч в регионах положительно скажется на создании тесных связей с нашими странами и развитии данного вида спорта.