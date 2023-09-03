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В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по триатлону

В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по триатлону В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по триатлону.
Индивидуальные
3 сентября 2023 г. 13:18
В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по триатлону

В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по триатлону.

Как передает Report, соревнования прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура".

В турнире, организованном совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией триатлона Азербайджана и Бакинским городским кольцом, приняли участие спортсмены разных возрастных категорий.

Определились сильнейшие среди детей 10-13 лет (плавание – 300 м, велосипед – 8 км, забег – 2 км), 14-17 лет (плавание - 300 м, велосипед - 8 км, забег - 2 км), старше 18 лет (юниоры /U23/ Elite – плавание 1500 м, велогонка 40 км, забег 10 км) и между командами (эстафета - плавание 1500 м, велогонка 40 км, забег 10 км).

На олимпийской дистанции первой финишировала Ксения Воронина, а среди мужчин - Тогрул Мамедов.

В командном зачете на высшую ступень пьедестала почета поднялись Айсель Сафарова, Светлана Евкина, Лала Азизова, а также Муса Микаилзаде, Джафар Мамедов и Джалал Сулейманов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə triatlon üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

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