В Мингячевире организован "Кубок молодежи" по гребле

11 марта Федерация каноэ и гребли Азербайджана провела в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" первенство страны.

11 марта Федерация каноэ и гребли Азербайджана провела в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" первенство страны.

Как передает Report , на турнире, который был организован под названием "Кубок молодежи", за звание чемпиона страны боролись 80 подростков и молодых спортсменов 2005-2010 годов рождения из Мингячевира и Баку.

Гребцы состязались в академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ. Победители турнира будут награждены дипломами и медалями.

Соревнование, организованное в преддверии международной регаты "Кубок Президента – 2023" 4-7 мая и, также нацелено на проверку уровня подготовки спортсменов.

Спортсмены, отличившиеся в "Кубке молодежи", получили право на участие в международной регате "Кубок Президента".