В Мингячевире организован "Кубок молодежи" по гребле

11 марта Федерация каноэ и гребли Азербайджана провела в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" первенство страны.
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Гребцы состязались в академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ. Победители турнира будут награждены дипломами и медалями.
Соревнование, организованное в преддверии международной регаты "Кубок Президента – 2023" 4-7 мая и, также нацелено на проверку уровня подготовки спортсменов.
Спортсмены, отличившиеся в "Кубке молодежи", получили право на участие в международной регате "Кубок Президента".