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В Мингячевире организован "Кубок молодежи" по гребле

В Мингячевире организован "Кубок молодежи" по гребле 11 марта Федерация каноэ и гребли Азербайджана провела в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" первенство страны.
Индивидуальные
11 марта 2023 г. 23:42
В Мингячевире организован Кубок молодежи по гребле

11 марта Федерация каноэ и гребли Азербайджана провела в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" первенство страны.

Как передает Report, на турнире, который был организован под названием "Кубок молодежи", за звание чемпиона страны боролись 80 подростков и молодых спортсменов 2005-2010 годов рождения из Мингячевира и Баку.

Гребцы состязались в академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ. Победители турнира будут награждены дипломами и медалями.

Соревнование, организованное в преддверии международной регаты "Кубок Президента – 2023" 4-7 мая и, также нацелено на проверку уровня подготовки спортсменов.

Спортсмены, отличившиеся в "Кубке молодежи", получили право на участие в международной регате "Кубок Президента".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə avarçəkmə üzrə Gənclər Kuboku keçirilib

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