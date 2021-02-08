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В Мельбурне стартует Australian Open

В Мельбурне стартует Australian Open Матчи основной сетки первого в 2021 году теннисного турнира серии Большого шлема стартуют в понедельник.
Индивидуальные
8 февраля 2021 г. 07:43
В Мельбурне стартует Australian Open

Матчи основной сетки первого в 2021 году теннисного турнира серии Большого шлема стартуют в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 109-й по счету Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) пройдет в Мельбурне и завершится 21 февраля финальным матчем в мужском одиночном разряде.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены ряд турниров, из-за чего теннисный календарь немного сдвинулся. Australian Open был перенесен с января на февраль. Все теннисисты вынуждены были пройти обязательный карантин в Австралии. Значительная часть игроков была отправлена на двухнедельную изоляцию, поскольку в самолетах находились зараженные коронавирусом пассажиры.

В отличие от Открытого чемпионата США, который состоялся в сентябре 2020 года, Australian Open пройдет в присутствии болельщиков. Теннисные корты каждый день смогут посещать 30 тыс. зрителей. Общий призовой фонд турнира составит 54,5 млн долларов США.

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