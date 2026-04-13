В Кубке мира по художественной гимнастике в Баку примут участие более 40 стран

В Кубке мира по художественной гимнастике, международном турнире AGF Trophy в Баку примут участие более 40 стран.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

В турнире, который пройдет на Национальной гимнастической арене с 17 по 19 апреля, также примут участие нейтральные спортсмены.

Помимо представителей Азербайджана, свои навыки продемонстрируют гимнасты из Арубы, Австрии, Бразилии, Болгарии, Коста-Рики, Кипра, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гватемалы, Венгрии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мексики, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Молдовы, Румынии, Сербии, Словении, Испании, Швейцарии, Сирии, Турции, Украины, США, Узбекистана и Венесуэлы.

В течение трех дней соревнований гимнасты продемонстрируют свое мастерство как на отдельных снарядах, так и в многоборье.

По традиции, гимнаст и команда, набравшие наибольшее количество баллов по итогам соревнований, будут награждены специальным кубком AGF Trophy.