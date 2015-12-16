В крови еще одной азербайджанской тяжелоатлетки обнаружен допинг

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Тяжелоатлетка из Азербайджана Сильвия Ангелова не смогла пройти допинг-тест.

Как сообщает Report, болгарская спортсменка стала одной из четырех атлетов, в организме которых на чемпионате мира в Хьюстоне (США) был обнаружен запрещенный препарат.

Проба А 33-летней спортсменки была положительной. Если проба Б будет также положительной, С.Ангелову пожизненно дисквалифицируют, так как это станет вторым случаем употребления допинга в ее карьере. В первый раз анаболический стероид был найден в ее организме 8 апреля 2013 года.

СМИ Болгарии написали, что Валентин Христов, завоевавший для национальной сборной Азербайджана бронзовую медаль в чемпионате мира, также не смог пройти допинг-тест.

Отметим, что Сильвия Ангелова в весовой категории 48 кг завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы, а спустя год - получила серебро.