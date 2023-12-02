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В Казани к 100-летнему юбилею Гейдара Алиева проведен Всероссийский турнир по самбо 

В Казани к 100-летнему юбилею Гейдара Алиева проведен Всероссийский турнир по самбо  В Казани состоялись всероссийские спортивные соревнования по самбо, организованные Азербайджанской национально-культурной автономией.
Индивидуальные
2 декабря 2023 г. 20:47
В Казани к 100-летнему юбилею Гейдара Алиева проведен Всероссийский турнир по самбо 

В Казани состоялись всероссийские спортивные соревнования по самбо, организованные Азербайджанской национально-культурной автономией.

Как сообщает российское бюро Report, соревнования были посвящены 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Соревнования прошли в главном спортивном комплексе столицы "Батыр".

Глава национальной культурной автономии Бахрам Мустафаев отметил, что борьбу за первенство вели около 250 спортсменов.

Депутат Милли Меджлиса Ильгар Искендеров подчеркнул, что борьба на всероссийских соревнованиях по самбо, посвященных памяти государственного и политического деятеля Азербайджана и СССР Гейдара Алиева, была напряженной. Он также отметил, что организация подобных конкурсов положительно влияет на развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Татарстаном.

Мероприятие завершилось награждением победителей.

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