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    В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу

    Евгений Галузинский получил ножевые ранения в результате ссоры со студентами колледжа

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов по подозрению в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ. 

    По данным полиции, ночью 14 марта между студентами колледжа и 25-летним Галузинским произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой спортсмен получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия.

    По поводу случившегося проводится досудебное расследование. На данный момент под стражей находится 18-летний молодой человек, другие четверо отпущены под подписку о невыезде.

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