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    ​В Катаре стартует чемпионат мира по боксу

    Азербайджан находится в числе фаворитов

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанские боксёры выступят на чемпионате мира в столице Катара Дохе, который пройдёт с 6 по 15 октября.

    Как передает Report, с 6 по 9 октября зрители смогут увидеть предварительные поединки боксёров.

    В субботу состоятся четвертьфиналы, в воскресенье и понедельник — полуфиналы. Финальные бои и поединки пройдут 14 и 15 октября.

    В соревнованиях примут участие 257 спортсменов из 73 стран мира. В ранге фаворитов выступят на турнире боксёры Кубы, Казахстана, Азербайджана.

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