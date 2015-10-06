​В Катаре стартует чемпионат мира по боксу

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанские боксёры выступят на чемпионате мира в столице Катара Дохе, который пройдёт с 6 по 15 октября.

Как передает Report, с 6 по 9 октября зрители смогут увидеть предварительные поединки боксёров.

В субботу состоятся четвертьфиналы, в воскресенье и понедельник — полуфиналы. Финальные бои и поединки пройдут 14 и 15 октября.

В соревнованиях примут участие 257 спортсменов из 73 стран мира. В ранге фаворитов выступят на турнире боксёры Кубы, Казахстана, Азербайджана.