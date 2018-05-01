В Калифорнии проведен шахматный турнир, посвященный 100-летию АДР

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В городе Сан-Диего американского штата Калифорния, по инициативе и при поддержке Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, проведен расширенный шахматный турнир, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report в Генконсульстве, турнир под названием "Бакинский открытый шахматный турнир" был проведен шахматным клубом Сан-Диего.

В будущем турнир планируется проводить ежегодно в преддверии Дня Республики – 28 мая. По количеству членов шахматный клуб Сан-Диего один из самых крупных в США. В турнире из 4-х туров 50 шахматистов различных возрастных групп поборолись в подразделах.

В завершении победитель каждого раздела был награжден дипломом и подарками со стороны Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Участникам турнира раздали книжки, проинформировали об истории АДР, ставшей первой светской республикой в мусульманском мире, пути независимости Азербайджана с 1991 года, достижениях страны, развитии в ней шахматного спорта.