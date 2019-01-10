 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Испании задержали банду армян по делу о договорных теннисных матчах

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Испании задержали банду армян по делу о договорных теннисных матчах.

    Как сообщает Report, информацию распространила Гражданская гвардия Испании.

    Группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей, в которую входили выходцы из Армении, обезврежена в Испании, задержаны 15 человек, расследование ведется в отношении еще 68, в том числе спортсменов. 

    Отмечается, что среди 83 человек 28 профессиональных спортсменов.

    Преступная группировка действовала как минимум с февраля 2017 года. В ходе проведенных в рамках следствия розыскных мероприятий в 9 испанских провинциях в общей сложности конфисковано 167 тыс. евро, банковские карты, пистолет, дорогие автомобили и ювелирные украшения. Кроме того, наложен арест на 42 банковских счета и недвижимость. 

    В отношении арестованных выдвинуто обвинение о членстве в преступной группировке, коррупции, мошенничестве, отмывании грязных денег, незаконном хранении оружия.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi