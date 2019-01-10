Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Испании задержали банду армян по делу о договорных теннисных матчах.

Как сообщает Report, информацию распространила Гражданская гвардия Испании.

Группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей, в которую входили выходцы из Армении, обезврежена в Испании, задержаны 15 человек, расследование ведется в отношении еще 68, в том числе спортсменов.

Отмечается, что среди 83 человек 28 профессиональных спортсменов.

Преступная группировка действовала как минимум с февраля 2017 года. В ходе проведенных в рамках следствия розыскных мероприятий в 9 испанских провинциях в общей сложности конфисковано 167 тыс. евро, банковские карты, пистолет, дорогие автомобили и ювелирные украшения. Кроме того, наложен арест на 42 банковских счета и недвижимость.

В отношении арестованных выдвинуто обвинение о членстве в преступной группировке, коррупции, мошенничестве, отмывании грязных денег, незаконном хранении оружия.