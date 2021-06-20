В Испании в день рождения Надаля будут отмечать Национальный день тенниса

Совет директоров Королевской федерации тенниса Испании (RFET) учредил Национальный день тенниса, который ежегодно с 2022 года будет отмечаться 3 июня — в день рождения 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

Совет директоров Королевской федерации тенниса Испании (RFET) учредил Национальный день тенниса, который ежегодно с 2022 года будет отмечаться 3 июня — в день рождения 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба RFET.

Согласно проекту, который находится в стадии разработки, в этот день предполагается проведение соревнований, мастер-классов, выставок и прочих мероприятий, в которых смогут принять участие теннисные клубы (в Испании их полторы тысячи), местные федерации и поклонники этого вида спорта.

Инициатива исходила от директора теннисных школ Real Club Jolaseta Хорхе Мира Майора. Об идее в эфире Eurosport рассказали Алекс Корретха и Альваро Бенито. Поклонники в соцсетях стали активно обсуждать инициативу, и в итоге Совет директоров RFET публично её поддержал.