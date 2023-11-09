В Исмаиллы состоялось заседание министров молодежи и спорта ОТГ

В селе Баскал Исмаиллинского района состоялось 7-е заседание министров молодежи и спорта Организации тюркских государств (ОТГ).

В селе Баскал Исмаиллинского района состоялось 7-е заседание министров молодежи и спорта Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, на открытии мероприятия выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр рассказал о значении сотрудничества тюркских государств для поддержки спорта и осуществления скоординированной молодежной политики.

В ходе выступлений министры стран ОТГ поздравили Азербайджан с 8 ноября - Днем Победы и 9 ноября - Днем Государственного флага.