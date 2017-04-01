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    В Хачмазском районе стартовали международные соревнования по спортивному ориентированию

    В соревнованиях принимают участие команды министерств, ведомств, а также спортсмены из Турции и Украины

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе сегодня состоялась церемония открытия международных соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Азербайджане, мероприятие организовано Федерацией Спортивного Ориентирования Азербайджана, министерством молодёжи и спорта, министерством налогов Азербайджана.

    Главным медиа-партнёром соревнований выступила компания из Украины - "Евромедиа". 

    В соревнованиях принимают участие команды министерств, ведомств, силовых структур, организаций, высших учебных заведений, спортивных клубов страны. Также в соревнованиях принимают участие спортсмены из Турции и Украины (представители Посольства Украины в Азербайджане). Участники будут соревноваться на длинной дистанции. Руководителем службы дистанции является пятикратный чемпион Европы по спортивному ориентированию, украинский спортсмен Михаил Пугач. 

    На открытии участникам и гостям соревнований был продемонстрирован документальный фильм посвященный жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Участники соревнований будут состязаться в нескольких категориях, включающих профессиональных спортсменов (категория элита), также в соответствующих категориях принимают участие дети, новички и другие спортсмены (мужчины и женщины) соответственно в категориях 35 и 50 лет. По итогам двух дней соревнований участники будут награждаться грамотами и ценными призами как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

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