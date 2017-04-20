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    В Гяндже проведен "Фестиваль воды"

    Очередной остановкой начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности Баку-2017 стал город Гянджа

    Гянджа. 20 апреля. REPORT.AZ/ Очередной остановкой начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности "Баку-2017" стал город Гянджа.

    Как сообщает западное бюро Report, в амфитеатре городского Паркового комплекса имени Гейдара Алиева состоялся фестиваль воды. Ведущий мероприятия проинформировал о IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая. 

    На фестивале были показаны кадры начала водного путешествия IV Игр исламской солидарности "Баку-2017", передачи президентом Ильхамом Алиевым сосуда с каспийской водой гянджинским детям. Был показан путь, пройденный водой из Каспия до Гянджи, в том числе гянджинский этап путешествия.

    Фестиваль продолжился лазерно-световыми эффектами и водным шоу, в исполнении инструментального музыкального ансамбля "Бута" прозвучали различные песни. Фестиваль воды завершился грандиозным салютом.

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