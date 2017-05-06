В Гяндже создали "живой" логотип IV Игр исламской солидарности - ВИДЕО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже создали "живой" логотип IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, в преддверии IV Игр исламской солидарности в Гяндже был организован грандиозный флэшмоб с участием 6 тыс. человек. Молодежь Гянджи, собравшись на главной площади им. Гейдара Алиева, поделилась радость спортивного соревнования. Создав "живой" логотип, они продемонстрировали миру, что объединились вокруг призывов к миру и согласию.

Создание "живого" логотипа проходило на глазах у представителей общественности города и городских жителей.

Флэшмоб был проведен с участием 6 тыс. молодых ребят. До этого в Гяндже в этом же месте был создан "живой" портрет общенационального лидера Гейдара Алиева, а в 2015 году - "живое" лого Первых олимпийских игр BAKU 2015. В прошлом году было создано "живое" лого "Гянджа - Европейская молодежная столица - 2016".

Отметим, что организаторами продемонстрированного "живого" лого является Общественное объединение "Гянджа - Европейская молодежная столица - 2016".