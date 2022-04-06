В Гяндже будет построен Центр дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) планирует строительство Центра дзюдо в Гяндже.

Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) планирует строительство Центра дзюдо в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, в связи с этим Гянджу посетили советник президента ФДА Натиг Багиров и генеральный секретарь Федерации Рашад Расуллу.

Они встретились с главой Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым и провели обсуждения по данному вопросу. Во встрече также приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Кямран Магеррамов, начальник Главного управления молодежи и спорта Гянджи Гамид Насиров, председатель Ассамблеи общественного участия Гянджи Музадиль Гасанов.

Затем представители Федерации осмотрели ряд участков под строительство центра.