В Губе состоялась церемония открытия Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

В Губе прошла церемония открытия Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

В Губе прошла церемония открытия Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, комиссар по спорту Европейского союза дзюдо (EJU) Альберт Гмайнер и другие официальные лица.

Министр Фарид Гаибов, поприветствовав участников, отметил, что на этой неделе в стране проходят сразу три международных соревнования, и пожелал всем спортсменам удачи: "Пусть победит сильнейший".

Альберт Гмайнер передал приветствие от имени президента EJU Ласло Тота и поблагодарил Федерацию дзюдо Азербайджана за организацию соревнований.

"Кубок Европы в Губе имеет большое значение для развития юных спортсменов. Уверен, что через несколько лет мы увидим некоторых из них на пьедестале чемпионатов Европы и мира".

Соревнования завершатся 4 мая. В них участвует 141 представитель Азербайджана (100 юношей и 41 девушка).