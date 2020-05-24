​В Грузии задержан известный теннисист Басилашвили

Сотрудники МВД Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили.

Как передает грузинское бюро Report, спортсмен задержан за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка.

В отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи" УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Прокуратура планирует обратиться в ближайшее время в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения для теннисиста.

Отметим, что Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем трех турниров АТР.