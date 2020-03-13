В Грузии отменили международные спортивные соревнования

В Грузии отменили ряд соревнований отборочного характера на олимпийские игры.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Грузии.

Отмечается об отмене запланированных на март международных соревнований по борьбе, тяжелой атлетике, дзюдо и водному поло.

Комитет совместно с соответствующими международными спортивными федерациями установит новую таблицу соревнований.

Обратившись к грузинским спортсменам, НОК призвал готовиться к Олимпийским играм в Токио.