В Грузии отменили международные спортивные соревнования

В Грузии отменили ряд соревнований отборочного характера на олимпийские игры.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Грузии.
Отмечается об отмене запланированных на март международных соревнований по борьбе, тяжелой атлетике, дзюдо и водному поло.
Комитет совместно с соответствующими международными спортивными федерациями установит новую таблицу соревнований.
Обратившись к грузинским спортсменам, НОК призвал готовиться к Олимпийским играм в Токио.