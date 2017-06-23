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    В Гран-при Азербайджана "Формулы-1" произошла третья авария

    Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен врезался в ограждение

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Гран-при Азербайджана "Формулы-1" произошла третья авария.

    Как сообщает Report, потеряв управление во время ныне продолжающегося второго свободного заезда, пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен врезался в ограждение.

    В результате ему пришлось покинуть машину и пилот не смог продолжить гонку. С помощью крана его болид вывезли с территории.

    Отметим, что до этого в ограждение близ Девичьей башни врезались пилот Force İndia Серхио Перес и пилот Renault Джолион Палмер. 

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