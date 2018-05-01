В Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приняли участие 94 тысячи зрителей

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2018 года приняли участие 94 тысячи зрителей.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", по сравнению с прошлым годом количество зрителей третьих по счету гонок "Формулы-1" увеличилось на 31%.

Продажи билетов увеличились на 21%. В этом году 77% проданных билетов приходятся на долю местных болельщиков.

Количество прибывших в Баку иностранных болельщиков по сравнению с прошлым годом увеличилось на 31%. В Баку приехали иностранные болельщики из 78 стран мира. Примерно четверть от общего числа проданных билетов приходится на долю зарубежных зрителей.

Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стал пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон.