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В Геранбойском олимпийском спорткомплексе будут проведены мероприятия для детей шехидов

В Геранбойском олимпийском спорткомплексе будут проведены мероприятия для детей шехидов В Геранбойском олимпийском спорткомплексе предусматривается провести мероприятия для детей шехидов.
Индивидуальные
22 октября 2023 г. 12:33
В Геранбойском олимпийском спорткомплексе будут проведены мероприятия для детей шехидов

В Геранбойском олимпийском спорткомплексе предусматривается провести мероприятия для детей шехидов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил директор комплекса Турал Бадалов в ходе медиа-тура.

Он напомнил, что комплекс был сдан в эксплуатацию в 2021 году.

"На данный момент здесь занимаются 9 видами спорта. В ближайшее время планируем добавить в этот перечень и волейбол", - отметил Т.Бадалов.

Директор напомнил, что в спорткомплексе проводят сборы национальные команды.

"Недавно прошли тренировки сборной по дзюдо U-15. В следующем месяце ожидаем сборов команды U-18. Также предусматривается провести мероприятия и для детей шехидов. В настоящее время ведется подготовка в этом направлении", - добавил Турал Бадалов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboy Olimpiya İdman Kompleksində şəhid övladları üçün tədbirlər keçiriləcək

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