В Гахском районе отличился ученик 11-го класса в соревновании на симуляторах Формулы-1

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit (BCC) совместно с Азербайджанской автомобильной федерацией (ААФ) провела среди школьников Гахского района турнир на симуляторах Ф1 под девизом "Твоя формула скорости".

Как сообщили Report из BCC, победителем соревнования стал ученик 11-го класса общеобразовательной школы №5 Агшин Ахмедов, который показал лучшее время на трассе Baku City Circuit за 1 минуту 49 секунд (1:49:043). На сегодняшний день, это самое лучшее время на симуляторе среди пяти победителей региональных соревнований.

Наряду с другими 5-ю победителями районных соревнований, Ахмедов примет участие в финале чемпионата, который пройдет в Баку в период праздника Новруз.

Отметим, что в первый день мероприятия, 6 марта, представители ААФ провели для 200 старшеклассников семинары по правилам дорожного движения, в то время как контейнер с симуляторами был открыт для всех жителей района, пожелавших попробовать себя в качестве пилота Ф1.

7 марта участники семинаров приняли участие в соревновании на гоночных симуляторах.

Последнее соревнование регионального чемпионта пройдет 9-10 марта в Губе. Сегодня симуляторы будут доступны для пользования районной общественностью, в то же время учащиеся старших классов присоединятся к учениям ААФ. На следующий день состоится турнир среди школьников, успешно завершивших обучение.