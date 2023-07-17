В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков

В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков до 16 лет.

В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков до 16 лет.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в олимпиаде, организованной в Гахском спортивно-олимпийском комплексе, приняли участие 486 подростов из 45 районных (городских) организаций, из которых 262 человека участвовали в группе А, 224 – в группе Б.

Бахар Джафарова, Фарид Садыгзаде (до 8 лет), Мехрибан Ахмедли, Нихад Мамедов (до 10 лет), Саадат Баширли, Мурад Рзаев (до 12 лет), Марьям Агавердиева, Эльчин Шекералиев (до 14 лет), Аян Гусейнли и Ислам Гаджиалиев (до 16 лет) заняли первое место.

Мехри Фатуллала, Мухаммед Кязымзаде, Лейла Гумбатли, Тунар Гараев, Аснад Велиева, Ахмед Гусейнов, Алия Махмудова, Юнис Махмудзаде, Фидан Тахмазова и Ниязи Гафаров заняли второе место в разных возрастных категориях.

Мехин Мастиева, Мирзали Гусейнов, Хадиджа Бабазаде, Кямран Бабаев, Нурай Мамедли, Гусейн Гурбанов, Наджиба Гулуева, Нихат Шихахмади, Лейла Будагова и Ильгар Мамедов заняли третье место.

Гянджинская детско-юношеская спортивно-шахматная школа №2 стала первой в общекомандном зачете в группе А, Республиканская специализированная детско-юношеская спортивно-шахматная школа олимпийского резерва №3 – в группе В.

В последний день соревнований состоялась церемония закрытия турнира. Победителям и призерам были вручены дипломы и медали.