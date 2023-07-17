О нас

В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков

В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков до 16 лет.
Индивидуальные
17 июля 2023 г. 14:08
В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков

В Гахе прошла республиканская шахматная олимпиада среди подростков до 16 лет.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в олимпиаде, организованной в Гахском спортивно-олимпийском комплексе, приняли участие 486 подростов из 45 районных (городских) организаций, из которых 262 человека участвовали в группе А, 224 – в группе Б.

Бахар Джафарова, Фарид Садыгзаде (до 8 лет), Мехрибан Ахмедли, Нихад Мамедов (до 10 лет), Саадат Баширли, Мурад Рзаев (до 12 лет), Марьям Агавердиева, Эльчин Шекералиев (до 14 лет), Аян Гусейнли и Ислам Гаджиалиев (до 16 лет) заняли первое место.

Мехри Фатуллала, Мухаммед Кязымзаде, Лейла Гумбатли, Тунар Гараев, Аснад Велиева, Ахмед Гусейнов, Алия Махмудова, Юнис Махмудзаде, Фидан Тахмазова и Ниязи Гафаров заняли второе место в разных возрастных категориях.

Мехин Мастиева, Мирзали Гусейнов, Хадиджа Бабазаде, Кямран Бабаев, Нурай Мамедли, Гусейн Гурбанов, Наджиба Гулуева, Нихат Шихахмади, Лейла Будагова и Ильгар Мамедов заняли третье место.

Гянджинская детско-юношеская спортивно-шахматная школа №2 стала первой в общекомандном зачете в группе А, Республиканская специализированная детско-юношеская спортивно-шахматная школа олимпийского резерва №3 – в группе В.

В последний день соревнований состоялась церемония закрытия турнира. Победителям и призерам были вручены дипломы и медали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda yeniyetmələr arasında Respublika Şahmat Olimpiadası keçirilib

Другие новости из категории

Еще один представитель Азербайджана получил лицензию на летние паралимпийские игры
Еще один представитель Азербайджана получил лицензию на летние паралимпийские игры
17 июля 2023 г. 14:22
Испанец Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича
Испанец Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича
16 июля 2023 г. 22:39
Азербайджанская сборная по борьбе выиграла рейтинговый турнир в Будапеште
ФотоАзербайджанская сборная по борьбе выиграла рейтинговый турнир в Будапеште
16 июля 2023 г. 22:24
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали в Италии
ФотоАзербайджанские гимнастки завоевали золотые медали в Италии
16 июля 2023 г. 12:03
Одна из главных лиг ММА может закрыться в ближайшее время
Одна из главных лиг ММА может закрыться в ближайшее время
16 июля 2023 г. 06:47
Азербайджанский борец выиграл рейтинговый турнир
Азербайджанский борец выиграл рейтинговый турнир
15 июля 2023 г. 23:38
Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на рейтинговом турнире
Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на рейтинговом турнире
14 июля 2023 г. 12:11
Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал рейтингового турнира
Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал рейтингового турнира
13 июля 2023 г. 20:25
Два азербайджанских борца вступают в борьбу на рейтинговом турнире
Два азербайджанских борца вступают в борьбу на рейтинговом турнире
13 июля 2023 г. 09:29
Азербайджанские яхтсмены примут участие в международном турнире в Тбилиси
Азербайджанские яхтсмены примут участие в международном турнире в Тбилиси
13 июля 2023 г. 01:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi