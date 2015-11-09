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    ​В Гаджигабуле прошел велопробег по случаю Дня государственного флага

    На Площади флага была произнесена речь об истории и значении Дня госфлага

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе прошел велопробег по случаю Дня государственного флага. 

    Как сообщает Report, перед началом велопробега участники мероприятия возложили венки к памятнику общенационального лидера в Парке Гейдара Алиева.

    Велопробег стартовал на улице Исмета Гайыбова.

    В велопробеге приняли участие представители общественности района и свыше 50-ти велосипедистов-любителей. Участники, неся в руках трехцветный флаг, по улице Исмета Гайыбова, Мухаммада Асадова направились в сторону Площади флага, где и завершился велопробег на дистанции 2 км. На Площади флага была произнесена речь об истории и значении Дня государственного флага.  

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