​В Гаджигабуле прошел велопробег по случаю Дня государственного флага

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе прошел велопробег по случаю Дня государственного флага.

Как сообщает Report, перед началом велопробега участники мероприятия возложили венки к памятнику общенационального лидера в Парке Гейдара Алиева.

Велопробег стартовал на улице Исмета Гайыбова.

В велопробеге приняли участие представители общественности района и свыше 50-ти велосипедистов-любителей. Участники, неся в руках трехцветный флаг, по улице Исмета Гайыбова, Мухаммада Асадова направились в сторону Площади флага, где и завершился велопробег на дистанции 2 км. На Площади флага была произнесена речь об истории и значении Дня государственного флага.