В Габале прошла церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023"

В Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале состоялась церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023".

В Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале состоялась церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023".

Как передает сотрудник Report из Габалы, в мероприятии приняли участие родственники выдающегося гроссмейстера, представители спортивной общественности и гости.

8-10 декабря шахматисты будут соревноваться в рапиде, а 11 декабря - в блице.

9-ый супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2023" организован Шахматным фондом Вугара Гашимова совместно с Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

Главный судья супертурнира - международный гроссмейстер Илаха Гадимова.