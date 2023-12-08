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В Габале прошла церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023"

В Габале прошла церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023" В Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале состоялась церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023".
Индивидуальные
8 декабря 2023 г. 14:31
В Габале прошла церемония открытия супертурнира Мемориал Вугара Гашимова-2023

В Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале состоялась церемония открытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова-2023".

Как передает сотрудник Report из Габалы, в мероприятии приняли участие родственники выдающегося гроссмейстера, представители спортивной общественности и гости.

8-10 декабря шахматисты будут соревноваться в рапиде, а 11 декабря - в блице.

9-ый супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2023" организован Шахматным фондом Вугара Гашимова совместно с Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

Главный судья супертурнира - международный гроссмейстер Илаха Гадимова.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Vüqar Həşimov Memorial-2023” superturnirinin açılış mərasimi keçirilib

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