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    В Габале прошел семинар для судей по дзюдо

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Со стороны Федерации дзюдо Азербайджана регулярно организуются семинары для судей и тренеров.

    Как передает Report, очередное такое мероприятие состоялось в Габале.

    При организационной поддержке Федерации дзюдо Азербайджана проведен семинар для ведущих судей и тренеров "Северного региона". На семинаре участвовали члены Комитета судей Тарлан Гасанов, Тельман Ахмедлы, судьи международной категории Метин Рагимли и Арзу Аджалова.

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