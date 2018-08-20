В Габале прошел семинар для судей по дзюдо

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Со стороны Федерации дзюдо Азербайджана регулярно организуются семинары для судей и тренеров.

Как передает Report, очередное такое мероприятие состоялось в Габале.

При организационной поддержке Федерации дзюдо Азербайджана проведен семинар для ведущих судей и тренеров "Северного региона". На семинаре участвовали члены Комитета судей Тарлан Гасанов, Тельман Ахмедлы, судьи международной категории Метин Рагимли и Арзу Аджалова.