В Габале продолжается шахматный супертурнир памяти гроссмейстера Вугара Гашимова

В Габале продолжается супертурнир по шахматам Vugar Gashimov Memorial 2023.
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После встреч IV, V и VI туров лидерство делят Арджун Эригайси, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы, каждый из которых набрал по семь очков.
IV тур
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Ниджат Абасов (Азербайджан) - 0,5:0,5
Йорден Ван Форест (Нидерланды) - Рауф Мамедов (Азербайджан) - 0:1
Рихард Раппорт (Румыния) - Айдын Сулейманлы (Азербайджан) - 0,5:0,5
Борис Гельфанд (Израиль) - Сантош Видит (Индия) 0,5:0,5
Арджун Эригайси (Индия) - Теймур Раджабов (Азербайджан) 0:1
V тур
Ниджат Абасов - Арджун Эригайси - 0:1
Сантош Видит - Шахрияр Мамедъяров - 0:1
Айдын Сулейманлы – Борис Гельфанд - 0,5:0,5
Рауф Мамедов - Рихард Раппорт - 0:1
Теймур Раджабов - Йорден Ван Форест - 0:1
VI тур
Арджун Эригайси - Йорден Ван Форест - 0,5:0,5
Ричард Раппорт - Теймур Раджабов - 0,5:0,5
Борис Гельфанд - Рауф Мамедов - 1:0
Шахрияр Мамедъяров - Айдын Сулейманлы - 0:1
Ниджат Абасов - Сантош Видит - 0,5:0,5.