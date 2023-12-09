В Габале продолжается шахматный супертурнир памяти гроссмейстера Вугара Гашимова

В Габале продолжается супертурнир по шахматам Vugar Gashimov Memorial 2023.

В Габале продолжается супертурнир по шахматам Vugar Gashimov Memorial 2023.

Как сообщает Report , в рамках соревнований, которые организованы в Конгресс-центре Гейдара Алиева, были сыграны партии еще трех туров по быстрым шахматам.

После встреч IV, V и VI туров лидерство делят Арджун Эригайси, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы, каждый из которых набрал по семь очков.

IV тур

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Ниджат Абасов (Азербайджан) - 0,5:0,5

Йорден Ван Форест (Нидерланды) - Рауф Мамедов (Азербайджан) - 0:1

Рихард Раппорт (Румыния) - Айдын Сулейманлы (Азербайджан) - 0,5:0,5

Борис Гельфанд (Израиль) - Сантош Видит (Индия) 0,5:0,5

Арджун Эригайси (Индия) - Теймур Раджабов (Азербайджан) 0:1

V тур

Ниджат Абасов - Арджун Эригайси - 0:1

Сантош Видит - Шахрияр Мамедъяров - 0:1

Айдын Сулейманлы – Борис Гельфанд - 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Рихард Раппорт - 0:1

Теймур Раджабов - Йорден Ван Форест - 0:1

VI тур

Арджун Эригайси - Йорден Ван Форест - 0,5:0,5

Ричард Раппорт - Теймур Раджабов - 0,5:0,5

Борис Гельфанд - Рауф Мамедов - 1:0

Шахрияр Мамедъяров - Айдын Сулейманлы - 0:1

Ниджат Абасов - Сантош Видит - 0,5:0,5.