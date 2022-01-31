В "Формуле-1" введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Руководство "Формулы-1" с сезона-2022 сделает вакцинацию от коронавируса для всего персонала команд обязательной.

Руководство "Формулы-1" с сезона-2022 сделает вакцинацию от коронавируса для всего персонала команд обязательной.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, в новом сезоне никто не сможет попасть в паддок без прохождения курса полной вакцинации. Политика будет применяться ко всему персоналу, включая пилотов, сотрудников команд и представителей СМИ. А в случае, если команда захочет подписать соглашение с непривитым гонщиком, ее не допустят до участия в соревнованиях.

Кроме того, издание сообщает, что новые правила будут применяться и к высокопоставленным лицам, которые посещают этапы "королевских" гонок вне зависимости от страны проведения.

Новый сезон "Формулы-1" начнется 20 марта в Бахрейне. Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня в Баку.