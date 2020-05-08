​В Формуле-1 не исключают полной отмены сезона

Чейз Кэри https://report.az/storage/news/adefb18ae2ffbca49e13c7d872642954/41716daa-c39c-44a9-add0-b2ef3160960e_292.jpg

Глава Liberty Media Чейз Кэри с оптимизмом смотрит на возможность старта сезона Формулы-1 в июле 2020 года.

Как передает Report, вместе с тем функционер не готов гарантировать, что сезон состоится.

"У нас растет уверенность, что чемпионат начнется, однако нельзя дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится. Нашей целью остаётся проведение первого этапа 5 июля в Австрии. Следом за ним через неделю, вероятнее всего, проведем еще одну гонку - на "Ред Булл Ринг". Ожидаем, что гонки в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся, что поздние этапы будут открыты для посещения. У нас оптимистичные настроения по поводу количества трасс, которые смогут принять этап чемпионата мира.

Конечно, влияние пандемии коронавируса будет ощущаться, но мы чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли", - приводит слова Кэри канал BBC.