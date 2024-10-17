В Физули прошел парад команд, участвующих в турнире "Мингячевирская регата-2024"

В городе Физули состоялся парад команд, участвующих в международном турнире по академической гребле, каяку и каноэ "Мингячевирская регата-2024".

Как сообщает сотрудник Report из Физули, в параде приняли участие представители Азербайджана, а также гребцы из Эстонии, Грузии, Италии, Венгрии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Украины и Узбекистана.

Отметим, что международный турнир "Мингячевирская регата-2024" впервые проходит в освобожденном от оккупации Физули – на водохранилище Ашагы Кёнделенчай. В нем принимают участие до 100 спортсменов из 12 стран. Официальная церемония открытия регаты на водохранилище Ашагы Кёнделенчай города приурочена к Дню освобождения Физули от оккупации. 18 октября в центре "Кюр" в Мингячевире пройдут финальные соревнования и церемония закрытия.